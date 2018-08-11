Пьяный подросток катался по Гродно на машине отца, лишенного прав за пьянку

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-11T10:40:01+03:00

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Необычную ночную погоню наблюдали на днях очевидцы в Гродно. По городу бегал подросток, за ним гнался автомобиль ГАИ, а следом бежал инспектор. Старший инспектор ГАИ УВД Гродненского облисполкома Олег Дук прокомментировал ситуацию порталу autogrodno.by.

Оказалось, что подросток катался по городу на автомобиле «Вольво». Когда сотрудник ГАИ подал ему жезлом сигнал остановиться, юный водитель не подчинился. Он свернул за угол, оставил машину на парковке возле гостиницы, а сам вышел из авто и побежал во дворы. Один из инспекторов побежал за нарушителем, а второй продолжил преследование на автомобиле, подсвечивая территорию фарами. Погоню очевидцы засняли на видео.

-Подростку всего 17 лет. Водительских прав у него нет, а в его крови обнаружили 0,8 промилле алкоголя, - рассказал Олег Дук. – В тот вечер молодой человек выпил полтора литра пива и поехал кататься по городу с двумя пассажирами. Автомобиль он взял у отца, который лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.