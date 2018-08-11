Александр Лукашенко: «Россияне ведут себя варварски по отношению к нам»

СЕГОДНЯ 11:29 2018-08-11T11:29:40+03:00

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Во время посещения ОАО «Гомсельмаш» 10 августа Александр Лукашенко высказал несколько обвинений в адрес России. Белорусский президент считает, что Россия не выполняет свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза и практикует недобросовестную конкуренцию.

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», - цитирует Александра Лукашенко агентство REGNUM.

Суть претензий белорусского лидера к России сводится к тому, что российские власти в нарушение договоренностей ЕАЭС активно поддерживают завод «Ростсельмаш», который производит сельскозяйственное оборудование.