2018-08-11T12:54:53+03:00
Общество

В Минске на Зыбицкой ОМОН спас девушку, которая хотела покончить с собой

Девушка хотела спрыгнуть с крыши из-за семейных неурядиц
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске девушка из-за проблем в семье хотела покончить с собой.В Минске девушка из-за проблем в семье хотела покончить с собой.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В Минске сотрудники ОМОН предотвратили суицид. Это случилось ранним утром на улице Зыбицкой. Очевидцы позвонили в оперативно-дежурную часть Центрального РУВД столицы и рассказали, что с крыши одного из домов собирается спрыгнуть девушка.

-Дежурившие неподалеку сотрудники ОМОН незамедлительно прибыли на место происшествия. В то время, как два сотрудника «обходными путями» пытались незаметно пробраться на крышу, третий снизу отвлекал внимание девушки. Как только милиционерам удалось попасть на крышу, они выстроили с ней диалог, благодаря чему приблизились и увели ее на безопасное расстояние от парапета, - рассказали в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

Девушку спасли и передали медикам. Сотрудникам милиции она объяснила, что хотела спрыгнуть с крыши из-за проблем в семье.

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