2018-08-11T14:55:46+03:00
Общество

Лукашенко предложил комбайнерам снова брать своих детей на комбайны

В Могилевской области президент испытал новую белорусскую сельхозтехнику
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Президент проехал по полю на комбайне белорусского производства. Фото: president.gov.by.Президент проехал по полю на комбайне белорусского производства. Фото: president.gov.by.
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Во время рабочей поездки в Могилевскую область Александр Лукашенко испытал на полях ОАО «Александрийское» белорусский зерноуборочный комбайн «Палессе GS2124» и оценил его рабочие качества. «Это комбайны для тех хозяйств, которые научились готовить почву. Если чуть-чуть неровность – все, он плывет», - охарактеризовал президент сельхозтехнику гомельского производства.

Александр Лукашенко предложил вернуть в хозяйствах такую традицию, как преемственность. Раньше комбайнеры часто брали своих детей на зерноуборочные комбайны. От такого формата работы отказались после нескольких трагических случаев. Президент поручил проработать эти вопросы, чтобы активно развивать преемственность среди работников сельского хозяйства, и в то же время соблюдать правила безопасности, сообщает пресс-служба Президента. "Вносите предложения, чтобы мы с 1 января запустили этот процесс", - отдал поручение Александр Лукашенко.

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