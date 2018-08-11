2018-08-11T15:28:47+03:00
Общество

Пограничники задержали нелегала из Турции, который шел через границу с кусачками и ножовкой

Мужчина основательно подготовился к пересечению границы
Алиса МИЕЛОФОН
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Нарушитель хотел пропилить и прокусать себе проход через белорусско-польскую границу.Нарушитель хотел пропилить и прокусать себе проход через белорусско-польскую границу.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Три километра не дошел до белорусско-польской границы гражданин Турции. Его задержали пограничники. Подозрительного мужчину заметили днем 9 августа местные жители, сигнал поступил также и от дружинников.

37-летний мужчина из Турции пытался перейти границу на участке ответственности Гродненской пограничной группы. Он основательно подготовился к этому и позаботился заранее о наличии необходимых приспособлений. Так, в личных вещах задержанного обнаружена ножовка, кусачки, гвозди, строительные перчатки, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Мигрант объяснил, что хотел пробраться в одну из стран ЕС в надежде найти там лучшую жизнь.

Мужчина оформлен нарушителем госграницы и пограничного режима. Ведётся дальнейшее разбирательство. Ему грозит штраф и депортация из страны с запретом въезда сроком на 5 лет.

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