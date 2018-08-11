В Орше на "зебре" сбили пешехода

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-11T16:20:40+03:00

В Орше пенсионер попал под машину на пешеходном переходе. Фото: ГАИ.

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Авария на пешеходном переходе произошла в пятницу, 10 августа, около половины первого. Как сообщили в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома. пострадал пенсионер.

-Недалеко от дома 38 по улице Ленина в Орше 54-летний водитель на автомобилем "КИА" проезжал нерегулируемый пешеходный перезод. Он совершил наезд на гражданина 73-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному пешеходу справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в ГАИ.

Пенсионер остался жив, он с травмами различной степени тяжести доставлен в травматологическое отделение оршанской городской больницы. По факту аварии проводится проверка.