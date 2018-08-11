2018-08-11T16:20:40+03:00
Происшествия

В Орше на "зебре" сбили пешехода

Пенсионер жив, он в травматологии
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В Орше пенсионер попал под машину на пешеходном переходе. Фото: ГАИ.В Орше пенсионер попал под машину на пешеходном переходе. Фото: ГАИ.
Изменить размер текста:

Авария на пешеходном переходе произошла в пятницу, 10 августа, около половины первого. Как сообщили в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома. пострадал пенсионер.

-Недалеко от дома 38 по улице Ленина в Орше 54-летний водитель на автомобилем "КИА" проезжал нерегулируемый пешеходный перезод. Он совершил наезд на гражданина 73-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному пешеходу справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в ГАИ.

Пенсионер остался жив, он с травмами различной степени тяжести доставлен в травматологическое отделение оршанской городской больницы. По факту аварии проводится проверка.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Витебские семинаристы спели на руинах храма
Фото: для митрополита Павла в Гомеле выслали 100-метровый живой ковер
Тех, кто неправильно собирает грибы в лесу, ловят фотоловушками и наказывают
Пограничники задержали нелегала из Турции, который шел через границу с кусачками и ножовкой
Лукашенко предложил комбайнерам снова брать своих детей на комбайны
В Минске на Зыбицкой ОМОН спас девушку, которая хотела покончить с собой
Александр Лукашенко: «Россияне ведут себя варварски по отношению к нам»
Пьяный подросток катался по Гродно на машине отца, лишенного прав за пьянку
Постоянное место на рынке стоило пенсионерам из Молодечно 200 долларов
В Светлогорске парень представлялся удачливым игроком и выманивал у знакомых деньги
В Слуцке пенсионер молотком вбил себе в голову нож
В Вороновском районе агроном переехала полевода, который прилег отдохнуть в саду
Интернет-мошенник представился военным врачом и выманил деньги у белоруски
Пропавшие в Карелии белорусские туристы-байдарочники нашлись
Выпустили Ирину Левшину, задержанную по «делу БелТА»
Лукашенко об окончании реконструкции Гомельской областной детской больницы: Построили дворец, иначе не скажешь
Задержанного по «делу БелТА» корреспондента радиостанции «Немецкая волна» Павлюка Быковского освободили
Лукашенко о золоте Герман: Много положительных эмоций