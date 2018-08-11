Тех, кто неправильно собирает грибы в лесу, ловят фотоловушками и наказывают
Пять человек с начала года привлекли к ответственности за нарушение правил заготовки и сбора грибов, других дикорастущих растений и их частей в Витебской области. Попадаются недобросовестные сборщики в том числе и в фотоловушки.
-Камеры фото- и видеофиксации установлены в лесах Витебщины с 2014 года, - сообщили в Витебском ГПЛХО. - Сейчас на вооружении лесхозов без малого полторы сотни таких устройств. К слову, с их помощью в текущем году привлечено к ответственности 56 человек.
В соответствии с Лесным кодексом граждане имеют право без разрешительных документов бесплатно собирать грибы для собственных нужд. Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, как и дикорастущих ягод и других растений, влечет за собой предупреждение или штраф до 20 базовых величин (БВ составляет 24,5 белорусских рублей).
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