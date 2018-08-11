Фото: для митрополита Павла в Гомеле выслали 100-метровый живой ковер

СЕГОДНЯ 17:02 2018-08-11T17:22:32+03:00

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Утром в субботу, 11 августа, в Гомель на белом автомобиле прибыл митрополит Павел, глава Белорусской православной церкви. Букет белых роз вручил ему мэр Гомеля Петр Кириченко. Он и другие городские чиновники встречали иерарха вместе с несколькими сотнями православных прихожан. Кстати, розы Митрополит позже раздал детям.

Представители городских и областных властей ожидают приезда главы БПЦФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Главу БПЦ пригласили на торжества в честь 100-летия святой Манефы Гомельской, также митрополит Павел совершил чин на закладку нового храма в Гомеле. Приветствуя гомельчан, иерарх призвал обращаться в молитвах к преподобной монахине, чтобы она вдохновляла на дела добра, любви, милосердия и покаяния.

Митрополита Павла встречают букетом розФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По традиции, для высокого гостя прихожане выстлали большой ковер из живых цветов. От автомобильной стоянки до Свято-Петро-Павловского собора митрополит Павел прошел по цветочной дорожке под колокольный перезвон. После священников по живому ковру босиком ходили простые верующие, многие собирали цветы, забирая их с собой.

У храма собрались несколько сотен людейФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ