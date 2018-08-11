Витебские семинаристы спели на руинах храма

СЕГОДНЯ 17:07 2018-08-11T17:07:01+03:00

Хор Витебской духовной семинарии пел на руинах старинного храма в Чашникском районе. Фото: Витебская епархия.

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Необычное выступление хора Витебской духовной семинарии прошло в деревне Белая Церковь Чашникского района Витебской области. Хор пел на руинах храма шестнадцатого века. Выступление состоялось в рамках II Международного фестиваля «SPRAVA».

Семинарский хор под управлением диакона Александра Буханцова исполнил богослужебные песнопения из своего репертуара, сообщили в Витебской епархии.

Двухдневный фестиваль посвящен взаимодействию с историческим и природным ландшафтом Беларуси посредством современного искусства и музыки. В нем участвовали музыканты и творческие коллективы различной направленности: этно-трио, этно-джаз-квинтет, народные коллективы; классические оркестры, дуэты и трио; а также диджеи и музыкальные группы.