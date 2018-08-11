С 12 августа в Беларуси накинут копейку на литр бензина

СЕГОДНЯ 17:25 2018-08-11T17:25:27+03:00

Автомобилистам придется с завтрашнего дня платить за бензин на копейку больше. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Концерн «Белнефтехим» заявляет, что в Беларуси цены на нефть снижаются, но это остается незамеченным из-за колебаний на валютном рынке

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С 12 августа в Беларуси снова подорожает бензин. На литр «накинут» одну копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,30 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,38 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,59 руб., ДТ – 1,38 руб.

-Текущий уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке не компенсирует НПЗ обоснованные затраты на производство, в результате чего нефтеперерабатывающая отрасль по итогам работы за указанный период получила убытки, - объясняет такое решение пресс-служба концерна Белнефтехим.

Отвечая на наиболее часто задаваемые автомобилистами вопросы, Белнефтехим заявил, что в Беларуси на самом деле проводится политика снижения цен на топливо.

-Концерн проводит политику сдерживания цен на топливо в Беларуси. Если бы цена определялась рынком, она была бы значительно выше, - говорится в опубликованном на официальном сайте концерна пресс-релизе.

Белнефтехим уменьшает цены на топливо при снижении цены на нефть, однако это снижение нивелируется колебаниями валютных курсов, утверждают в концерне.