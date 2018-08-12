Сегодня ночью в небе будет падать по 100 «звезд» в час

СЕГОДНЯ 09:34 2018-08-12T09:40:57+03:00

В ночь с 12 на 13 августа жители Северного полушария смогут наблюдать грандиозный по своей красоте дождь из метеоров потока Персеиды

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Вчера было новолуние, Луна почти не заметна, поэтому «падающие звезды» будут видны и невооруженным глазом, обещают в Минском планетарии.

Персеиды — это частички пыли, льдинок и камушков из хвоста кометы Свифта-Туттля. Яркие полоски-хвосты, оставленные сгорающими в атмосфере частичками, вылетают из созвездия Персея. Отсюда и название - Персеиды.

По самым скромным прогнозам, сможем наблюдать по 60 «падающих звезд» в час. А оптимисты говорят: даже по 110. Если повезет, и того больше. Как, к примеру, в 1863 году, когда в небе фиксировали по 215 ярких вспышек в час

Разумеется, наблюдать звездопад лучше за городом – там небо темнее. Все будет хорошо видно без бинокля и телескопа. Но яркой Луны сегодня не будет, а, значит, ее свет не помешает высматривать «падающие звезды» даже в городе. Кстати, наблюдать за прекрасным лучше после 23.00. После полуночи интенсивность потока, как правило, нарастает, а своего максимума достигает к 4.30 утра.

Куда смотреть? Созвездие Персея надо искать в северной части неба - чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи. По форме оно напоминает английскую «W».

Где высматривать "падающие звезды ".

Метеоры, летящие к нам со скоростью 210 тысяч километров в час, начинают загораться на высоте примерно в 70 километрах над Землей. Наиболее крупные будут лететь и гореть аж несколько секунд. Вполне можно успеть загадать какое-нибудь коротенькое желание. Кстати, одновременно с Персеидами к нам могут залететь еще Каприкорниды и Аквариды. Их даже можно отличить друг от друга. Персеиды обычно белые. Аквариды – голубоватого цвета, а Каприкорниды - желтые и оранжевые. Последние, к слову, для загадывания желаний вообще идеальны, потому что летят медленнее всех. Можно больше загадать и при этом быть совершенно спокойным: ни для людей, ни для космических аппаратов «звездный дождь» опасности не представляет опасности. Упавший на Землю метеор – редчайшее явление.

СПРАВКА «КП»

Официальным первооткрывателем Персеид считается бельгиец Адольф Кетеле - математик, астроном, метеоролог, социолог, один из родоначальников научной статистики. Он публично привлек внимание к красочному зрелищу в августе 1835 года. Однако о том, что Персеиды существуют, знали еще древние китайцы — упоминали об этом метеорном потоке в своих летописях в 36 году до нашей эры.

Комету Свифта-Туттля открыли в 1862 году. Период ее обращения 135 лет. Последний раз ее видели в 1992 году. В 2126 году комета вернется и приблизится к нашей планете на 23 миллиона километров, а в 4479 году - на 4,5 миллионов километров. Землян, если они к тому времени еще будут живы, ждут красочные зрелища. Комета ведь огромная. Одно только ядро - 26 километров в диаметре. Этим, кстати, и объясняется тот факт, что комета Свифта-Туттля оставляет столь насыщенный сияющими частицами шлейф.

Астрономы НАСА уверяют: начиная с 2008 года, количество метеоров, выпавших на Землю из хвоста кометы, увеличивается.