2018-08-12T10:20:36+03:00
Спорт

Белорус Максим Недосеков взял серебро на ЧЕ по легкой атлетике

Теперь в копилке белорусских спортсменов пять медалей ЧЕ
Ольга ИВАШЕНКО
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Белорус Максим Недосеков взял серебро на ЧЕ по легкой атлетике. Фото: Белорусская федерация легкой атлетикиБелорус Максим Недосеков взял серебро на ЧЕ по легкой атлетике. Фото: Белорусская федерация легкой атлетики
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Максим Недосеков установил новый личный рекорд сезона – прыгнул на 2 метра 33 сантиметра. Обойти белоруса удалось только немцу Матеушу Пржибилко с результатом 2 метра 35 сантиметров. Бронза – у Ильи Иванюка из России, который прыгнул на 2 метра 31 сантиметр.

Победа далась нелегко. Максим дважды не взял 2 метра 28 сантиметров, но в последней попытке рискнул и все же перенес планку на 2 метра 31 сантиметр. К счастью, все получилось, и спортсмен смог продолжить бороться за награды. Преодолев 2 метра 33 сантиметра и обеспечив себе медаль, он дважды не взял 2 метра 35 сантиметров, после чего снова рискнул и в последней попытке не смог справиться с планкой на высоте 2 метра 37 сантиметров.

Серебряная медаль Максима Недосекова оказалась пятой в копилке Беларуси. Ранее золотую медаль в беге на 100 м с барьерами взяла Эльвира Герман, бронзовые медали принесли Дмитрий Дюбин в ходьбе на 50 км, десятиборец Виталий Жук и толкательница ядра Алена Дубицкая, сообщает Белорусская федерация легкой атлетики.

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