Алексей Шпилевский больше не руководит «Динамо-Брест»

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-12T11:50:07+03:00

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Как сообщается, пост Алексея Шпилевского займет Марцел Личка. С 12 числа новый тренер уже приступит к подготовке команды к предстоящим матчу Лиги Европы с «Аполлоном». Формальным главным тренером так и остается Сергей Ковальчук, который выполняет работу спортивного директора клуба.

Шпилевский пришел в «Динамо» в качестве главного тренера в конце июня. Сообщалось, что в декабре он должен был получить тренерскую категорию PRO, чтобы официально вступить в должность. Контракт с ним был рассчитан до 2020 года. Под его руководством брестское «Динамо» провело семь матчей, в которых одержало две победы, три раза сыграло вничью и дважды проиграло, передает football.by.

По некоторым слухам, 30-летний специалист не уходит из «Динамо», а просто меняет род деятельности и будет работать с детской академией. Тем не менее, футбольный клуб «Динамо-Брест» официально подтвердил увольнение Шпилевского.