В Одессе на базе отдыха белорус на глазах у людей перерезал себе горло куском стекла

СЕГОДНЯ 12:39 2018-08-12T12:39:20+03:00

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Трагедия случилось вечером 10 августа на базе отдыха «Виктория» в одесском курорте Коблево. Как рассказывают очевидцы произошедшего, погибший отдыхал на базе с конца июля и был в компании с друзьями. Отдыхала и гуляла компания на всю катушку. Был и алкоголь, и много шума… Вечером, опять же по словам очевидцев, один из отдыхающих начал вести себя неадекватно. Сначала закрылся в машине и там начал резать себе вены. Разумеется, друзья кинулись уговаривать не делать глупостей. И тот послушался, вышел из машины. Но не успокоился. С разбега разбил головой окно соседнего дома, в результате чего получил глубокие порезы шеи и лица. Срауз после этого молодой человек схватил кусок разбитого стекла и на глазах у свидетелей перерезал себе горло. Скорая не успела. Мужчина истек кровью за считанные минуты. Медики констатировали смерть.

Тело погибшего отправлено на экспертизу в Николаевское областное бюро судебно-медицинских экспертиз. Ведется расследования. Есть версия, что помимо алкоголя погибший употреблял и наркотики, передает novosti-n.org.