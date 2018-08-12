2018-08-12T13:43:05+03:00
Спорт

Ольга Мазуренок стала чемпионкой Европы в марафоне по легкой атлетике. Победа в буквальном смысле далась потом и кровью.

Белоруска взяла золото в Берлине
Ольга ИВАШЕНКО
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Ольга Мазуренок стала чемпионкой Европы в марафоне по легкой атлетике. Фото: архивОльга Мазуренок стала чемпионкой Европы в марафоне по легкой атлетике. Фото: архив
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Отличная новость: 29-летняя легкоатлетка Ольга Мазуренок стала чемпионкой Европы в марафоне, пройдя 40-километровую дистанцию за 2 часа 26 минут и 22 секунды. Ольга – настоящий боец. После 10 км у спортсменки открылось носовое кровотечение. Но девушка не сдалась – шла дальше. Медики пытались помочь прямо во время соревнований. Подбегали, давали спортсменке салфетки и воду, но справиться с кровотечением все не получалось. Кровь перестала идти только через 7 км. А дальше – Ольга победила. Ура, поздравляем!

Серебро – у француженки Клеменс Кальвин, которая уступила белоруске всего 6 секунд. Бронзовую медаль домой увезет чешская спортсменка Ева Врабкова-Нивлтова. Ее результат - 2 часа 26 минут и 31 сек.

Немного до чемпионского пьедестала не дотянули Марина Доманцевич, занявшая 4-е место с результатом – 2.27.44 и Анастасия Иванова – 2.27.49, передает interfax.by

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