Пассажиров минского метро залило грязью

СЕГОДНЯ 14:24 2018-08-12T14:24:10+03:00

Как стало известно, ЧП произошло вчера в обед в тоннеле между станциями «Фрунзенский» и «Немига»

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По рассказам очевидцев, поезд ехал очень медленно, а потом и вовсе остановился. Далее послышался шум и на людей полилась грязь – вода с песком и мусором.

Как поясняет пресс-секретарь минского метрополитена, на улице Обойной произошла авария водопровода – во время ремонтных работа пробило трубу. А дальше случилось то, что случилось.

Неполадки устранили за час. Работа метрополитена не останавливалась. Поезда продолжали перевозить пассажиров.