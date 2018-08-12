Пассажиров минского метро залило грязью
Как стало известно, ЧП произошло вчера в обед в тоннеле между станциями «Фрунзенский» и «Немига»
Пассажиров минского метро облило грязью
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По рассказам очевидцев, поезд ехал очень медленно, а потом и вовсе остановился. Далее послышался шум и на людей полилась грязь – вода с песком и мусором.
Как поясняет пресс-секретарь минского метрополитена, на улице Обойной произошла авария водопровода – во время ремонтных работа пробило трубу. А дальше случилось то, что случилось.
Неполадки устранили за час. Работа метрополитена не останавливалась. Поезда продолжали перевозить пассажиров.