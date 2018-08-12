Жаркое лето продолжается: завтра - до 28 градусов тепла

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-12T15:13:20+03:00

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Как сообщают в Белгидромете, дожди возможны лишь в северных регионах страны. На остальной территории Беларуси – тепло и без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, а вот на севере ветер будет порывистым. Ночью температура воздуха опустится до 9-15 градусов. А днем – снова жара. Опять же – на севере прохладнее. До 19 градусов с плюсом.