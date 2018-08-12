2018-08-12T16:10:21+03:00
Происшествия

В Логойском районе в ДТП погиб ребенок

За рулем был 18-летний водитель, который получил права 2 месяца назад
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В Логойском районе в ДТП погиб ребенок.Фото: ГАИ УВД Минского облисполкомаВ Логойском районе в ДТП погиб ребенок.Фото: ГАИ УВД Минского облисполкома
Изменить размер текста:

Авария произошла 11 августа около 3.30 на 30 км автодороги Жодино-Дениски возле деревни Силичи.

- 18-летний житель Логойска управлял автомобилем Toyota Auris. На закруглении дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате аварии 14-летний минчанин, находившийся на заднем сиденье в салоне Toyota, получил многочисленные травмы. К сожалению, в этот же день ребенок в 14 часов скончался в больнице. Водитель также был госпитализирован в больницу, - рассказал подробности трагедии официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, водительское удостоверение он получил всего два месяца назад. Ранее за нарушение ПДД молодой человек к административной ответственности не привлекался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Жаркое лето продолжается: завтра - до 28 градусов тепла
Пассажиров минского метро залило грязью
Ольга Мазуренок стала чемпионкой Европы в марафоне по легкой атлетике. Победа в буквальном смысле далась потом и кровью
В Одессе на базе отдыха белорус на глазах у людей перерезал себе горло куском стекла
Алексей Шпилевский больше не руководит «Динамо-Брест»
Белорус Максим Недосеков взял серебро на ЧЕ по легкой атлетике
Сегодня ночью в небе будет падать по 100 «звезд» в час
С 12 августа в Беларуси накинут копейку на литр бензина
Витебские семинаристы спели на руинах храма
Фото: для митрополита Павла в Гомеле выслали 100-метровый живой ковер
Тех, кто неправильно собирает грибы в лесу, ловят фотоловушками и наказывают
В Орше на "зебре" сбили пешехода
Пограничники задержали нелегала из Турции, который шел через границу с кусачками и ножовкой
Лукашенко предложил комбайнерам снова брать своих детей на комбайны
В Минске на Зыбицкой ОМОН спас девушку, которая хотела покончить с собой
Александр Лукашенко: «Россияне ведут себя варварски по отношению к нам»
Пьяный подросток катался по Гродно на машине отца, лишенного прав за пьянку
Постоянное место на рынке стоило пенсионерам из Молодечно 200 долларов
В Светлогорске парень представлялся удачливым игроком и выманивал у знакомых деньги
В Слуцке пенсионер молотком вбил себе в голову нож
В Вороновском районе агроном переехала полевода, который прилег отдохнуть в саду
Интернет-мошенник представился военным врачом и выманил деньги у белоруски
Пропавшие в Карелии белорусские туристы-байдарочники нашлись
Выпустили Ирину Левшину, задержанную по «делу БелТА»
Лукашенко об окончании реконструкции Гомельской областной детской больницы: Построили дворец, иначе не скажешь
Задержанного по «делу БелТА» корреспондента радиостанции «Немецкая волна» Павлюка Быковского освободили
Лукашенко о золоте Герман: Много положительных эмоций