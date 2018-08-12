В Логойском районе в ДТП погиб ребенок

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-12T16:10:21+03:00

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Авария произошла 11 августа около 3.30 на 30 км автодороги Жодино-Дениски возле деревни Силичи.

- 18-летний житель Логойска управлял автомобилем Toyota Auris. На закруглении дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате аварии 14-летний минчанин, находившийся на заднем сиденье в салоне Toyota, получил многочисленные травмы. К сожалению, в этот же день ребенок в 14 часов скончался в больнице. Водитель также был госпитализирован в больницу, - рассказал подробности трагедии официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, водительское удостоверение он получил всего два месяца назад. Ранее за нарушение ПДД молодой человек к административной ответственности не привлекался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.