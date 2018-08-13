2018-08-13T09:16:21+03:00
Происшествия

Серьезная авария на М6: микроавтобус и маршрутка с пассажирами столкнулись лоб в лоб

ДТП произошло на трассе Минск - Гродно в районе Ивья вечером 12 августа [фото]
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Еще в 12 часов ночи участок, где произошла авария был заблокирован. Фото: autogrodno.byЕще в 12 часов ночи участок, где произошла авария был заблокирован. Фото: autogrodno.by
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По словам очевидцев аварии, водитель VW T5 выехал на встречную полосу и двигался навстречу VW Crafter, где находились пассажиры. Чтобы избежать столкновения, водитель маршрутки также выехал на встречную полосу. Но в последний момент VW T5 вернулся в свою полосу, и микроавтобусы столкнулись лоб в лоб, с небольшим смещением.

По предварительной информации, водитель VW T5 был выпивший, сообщает autogrodno.by.

Несмотря на то, что разрешенная скорость на участке была 70 км/час, столкновение было такой силы, что пассажиры маршрутки своими телами вырвали сиденья. Некоторые получили серьезные травмы.

- Скорая помощь приехала быстро, - рассказывает Виктор, который был на месте происшествия спустя несколько минут после удара. - Многим пассажирам было очень тяжело. Например, один мужчина громко кричал, ему не помогали обезболивающие. Насколько я понял, трех человек забрали с серьезными травмами. К счастью, все люди живы, а детей в салоне не было.

Водитель маршрутки повредил ногу, но за помощью к медикам он не обращался. Водителя VW T5 госпитализировали.

Фото: autogrodno.by

Фото: autogrodno.by

Фото: autogrodno.by

Фото: autogrodno.by

Фото: autogrodno.by.

Фото: autogrodno.by.

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