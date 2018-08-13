Теннисистка Саснович вышла в основной этап турнира в США

СЕГОДНЯ 10:04 2018-08-13T10:23:31+03:00

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Призовой фонд турнира почти 3 млн. долларов. В итоге в основной сетке соревнований выступят три белорусские теннисистки: Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Александра Саснович. 13 августа на корт выйдет Виктория Азаренко. Она сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро. Матч начнется примерно в 17.00. Чуть позже - около 22.30 - Арина Соболенко сыграет с британкой Йоханной Контой, сообщает канал «Беларусь 5». Телеканал планирует показать матчи в прямом эфире.