2018-08-13T11:14:50+03:00
Происшествия

Nissan вылетел в мелиоративный канал: погибли два человека

25-летняя девушка-водитель не справилась с управлением на повороте
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Водитель и 24-летний пассажир оказались под водой и погибли. Фото: gaibrest.byВодитель и 24-летний пассажир оказались под водой и погибли. Фото: gaibrest.by
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Трагедия произошла около 6 утра 12 августа в Ганцевичском районе Брестской области.

По предварительной информации, жительница деревни Раздяловичи двигалась по автодороге Н-11 Раздяловичи - Ясенево в направлении урочища Ясенева. На 2-м километре на закруглении влево машина вылетели в кювет, а затем опрокинулась вниз крышей в мелиоративный канал. Водитель и 24-летний пассажир оказались под водой и погибли.

Причина аварии - водитель не выбрала безопасную для движения скорость. По факту ДТП проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

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