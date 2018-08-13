В Брестской области двое мужчин погибли при заготовке древесины

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-13T12:11:58+03:00

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11 августа в деревне Долки Пружанского района 38-летний мужчина помогал приятелю загружать дрова в грузовик и случайно упал с кузова. К несчастью, по дороге в больницу мужчина скончался. ЧП произошло на территории местного предприятия.

Еще одна трагедия произошла днем ранее, 10 августа, в Брестском районе. Мужчина 1970 года рождения помогал распиливать древесину знакомому - предпринимателю. В один момент он потерял равновесие, упал, и его придавило бревном. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков, пишет “СБ. Беларусь сегодня”.