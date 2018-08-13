2018-08-13T12:11:58+03:00
Происшествия

В Брестской области двое мужчин погибли при заготовке древесины

Одного сельчанина придавило бревном, другой - упал с грузовика
Поделиться:
В Брестской области двое мужчин погибли при заготовке древесины. Фото: архив kp.byВ Брестской области двое мужчин погибли при заготовке древесины. Фото: архив kp.by
Изменить размер текста:

11 августа в деревне Долки Пружанского района 38-летний мужчина помогал приятелю загружать дрова в грузовик и случайно упал с кузова. К несчастью, по дороге в больницу мужчина скончался. ЧП произошло на территории местного предприятия.

Еще одна трагедия произошла днем ранее, 10 августа, в Брестском районе. Мужчина 1970 года рождения помогал распиливать древесину знакомому - предпринимателю. В один момент он потерял равновесие, упал, и его придавило бревном. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков, пишет “СБ. Беларусь сегодня”.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Маркетинг в Бобруйске: по городу расклеили объявления о «заказных убийствах»
Более 260 человек упали в Атлантический океан во время концерта в Испании
Nissan вылетел в мелиоративный канал: погибли два человека
Теннисистка Саснович вышла в основной этап турнира в США
Серьезная авария на М6: микроавтобус и маршрутка с пассажирами столкнулись лоб в лоб
В Логойском районе в ДТП погиб ребенок
Жаркое лето продолжается: завтра - до 28 градусов тепла
Пассажиров минского метро залило грязью
Ольга Мазуренок стала чемпионкой Европы в марафоне по легкой атлетике. Победа в буквальном смысле далась потом и кровью
В Одессе на базе отдыха белорус на глазах у людей перерезал себе горло куском стекла
Алексей Шпилевский больше не руководит «Динамо-Брест»
Белорус Максим Недосеков взял серебро на ЧЕ по легкой атлетике
Сегодня ночью в небе будет падать по 100 «звезд» в час