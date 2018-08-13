Маркетинг в Бобруйске: по городу расклеили объявления о «заказных убийствах»
Люди с плохим зрением не сразу понимают, что речь идет о клопах, тараканах и так далее
Вот такой маркетинговый ход используют предприниматели в Бобруйске. Фото: Даниила Шевченко, vk.com
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Необычные объявления появляются на остановках и у подъездов Бобруйска. Одно из них увидел читатель группы «Подслушано Бобруйск».
- Стоял на остановке, немного охренел от объявы, подошел поближе, а там..., - подписал фото Даниил Шевченко (стилистика и пунктуация сохранена).
В объявлении обещают уничтожить тараканов, блох, клопов, клещей и других вредоносных насекомых. При этом гарантируют анонимность и качество, а также не оставляют «улик».