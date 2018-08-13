В Минске задержаны девушки, предлагающие интим за деньги и алкоголь
Милиция задержала девушек на трассе около микрорайона Шабаны
Фото для иллюстрации. Источник: Getty Images
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Во время патрулирования маршрута сотрудники ППСМ Партизанского РУВД выяснили, что девушки занимались проституцией уже не первый год. Если клиенты отказывались заплатить за интимные услуги, девушки оказывали их за бесплатный алкоголь. В отношении девушек сотрудниками милиции был составлен административный протокол по ст. 17.5 КоАП («Занятие проституцией») Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста, сообщила официальный представитель Партизанского РУВД г. Минска Лилиана Жиленкова.