Лукашенко о министре промышленности: «У него выбор один: или тюрьма, или сюда»

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-13T16:46:17+03:00

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Сегодня, 13 августа, Александр Лукашенко находится в рабочей поездке в Оршанском регионе. Президент остался крайне недоволен увиденным на предприятии.

- Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты - молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет, - предупредил Лукашенко директора завода Владислава Бардюкова, сообщает belta.by.

Оршанский инструментальный завод выпускает режущие, вспомогательные и измерительные инструменты для оснащения машиностроительных предприятий. Сейчас на предприятии реализуется инвестиционный проект по организации производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов. Первый этап модернизации завода планируется завершить до второго квартала 2019 года.