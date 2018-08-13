2018-08-13T17:26:39+03:00
Происшествия

На площади Якуба Коласа в Минске маршрутка №63 столкнулась с «Тойотой»

Очевидцы сообщают, что водителя легковушки, скорее всего, зажало в автомобиле [фото]
Эвика ОТТО
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На площади Якуба Колоса в Минске маршрутка №63 столкнулась с «Тойотой».На площади Якуба Колоса в Минске маршрутка №63 столкнулась с «Тойотой».Фото: Владимир КРИУЛИН
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На месте ЧП работают спасатели и несколько бригад медиков. Судя по фото, в аварию попали как минимум три автомобиля. В районе ЧП образовалась огромная пробка - транспорт движется со скоростью 7 км/час. Пока официальной информации нет.

На месте ЧП работают спасатели и несколько бригад медиков. Фото: Владимир КРИУЛИН

На месте ЧП работают спасатели и несколько бригад медиков.Фото: Владимир КРИУЛИН

В районе ЧП образовалась огромная пробка – транспорт движется со скоростью 7 км/час. Фото: Владимир КРИУЛИН

В районе ЧП образовалась огромная пробка – транспорт движется со скоростью 7 км/час.Фото: Владимир КРИУЛИН

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