На площади Якуба Коласа в Минске маршрутка №63 столкнулась с «Тойотой»
Очевидцы сообщают, что водителя легковушки, скорее всего, зажало в автомобиле [фото]
На площади Якуба Колоса в Минске маршрутка №63 столкнулась с «Тойотой».Фото: Владимир КРИУЛИН
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На месте ЧП работают спасатели и несколько бригад медиков. Судя по фото, в аварию попали как минимум три автомобиля. В районе ЧП образовалась огромная пробка - транспорт движется со скоростью 7 км/час. Пока официальной информации нет.
На месте ЧП работают спасатели и несколько бригад медиков.Фото: Владимир КРИУЛИН
В районе ЧП образовалась огромная пробка – транспорт движется со скоростью 7 км/час.Фото: Владимир КРИУЛИН