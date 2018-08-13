4-летняя девочка утонула в Припяти в Калинковичском районе

СЕГОДНЯ 17:41 2018-08-13T17:44:20+03:00

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Малышка приехала вместе с родителями из Хойникского района. С ними была еще одна семья. Трое детей плескались на берегу под присмотром родителей. Но в один момент девочка исчезла из виду. Позже ребенка обнаружили байдарочники в 150 метрах ниже по течению. Они достали малышку из воды и провели реанимационные мероприятия. Но прибывшие к месту трагедии медики констатировали смерть ребенка.

По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы. Вечером того же дня несчастный случай на Припяти произошел еще и в Мозыре. Компания отдыхала на берегу. Но один из приятелей (50-летний мужчина) исчез. О пропавшем сообщили в РОВД. Но, к несчастью, наутро водолазы Мозырской спасательной станции ОСВОД обнаружили тело мужчины в реке. Трагедия случилась в не оборудованном для купания месте, пишет belta.by.