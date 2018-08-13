2018-08-13T18:26:12+03:00
Происшествия

В Ганцевичах после введения прививок скончался 2-месячный малыш

Правоохранители расследуют дело, опасные медикаменты изъяты
Надежда БУТОВИЧ
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Грудничку ввели несколько прививок, после чего он стал задыхаться.Грудничку ввели несколько прививок, после чего он стал задыхаться.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Страшная трагедия произошла в понедельник, 13 августа, с жителями Ганцевичского района, сообщают в Следственном комитете Брестчины.

Родители привезли своего двухмесячного ребенка на обязательную плановую вакцинацию в местное медучреждение, где ребенку должны были сделать несколько прививок. Но после того как медработник ввела медпрепараты, грудничок стал задыхаться. Была вызвана скорая помощь, ребенка госпитализировали, но спасти его, увы, не смогли.

– Сейчас следователи устанавливают, какая именно вакцина была введена ребенку и что за прививка ему делалась, – объяснил «КП» Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, назначен ряд экспертиз и исследований. Все меддокументы и препараты изъяты для выяснения обстоятельств гибели ребенка.

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