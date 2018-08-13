2018-08-13T18:53:03+03:00
Происшествия

В Кобрине поезд раздавил 42-летнюю женщину

Она погибла, пытаясь пролезть под вагонами
Надежда БУТОВИЧ
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Погибшая не успела выбраться из-под вагонов состава, до того как поезд тронулся.Погибшая не успела выбраться из-под вагонов состава, до того как поезд тронулся.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Несчастный случай произошел в минувшие выходные на железнодорожной станции «Кобрин», транслирует belta.by сообщение представителя УВД Брестского областного исполкома.

В субботу, 11 августа, днем 42-летняя местная жительница беспечно решила пролезть под вагонами стоящего пассажирского состава направлением «ЛунинецБрест». Однако жительница Кобрина не успела выбраться из-под состава на другую платформу до того, как поезд, следуя расписанию, тронулся. Вагоны, пришедшие в движение, сильно толкнули женщину и затем еще протащили несколько метров по железнодорожному полотну.

В аварии кобринчанка получила множество ранений и скончалась от полученных травм на месте. Известно, что погибшая трудилась на одном из предприятий райцентра, была начальником одного из цехов.

По факту гибели проводится проверка.

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