В Кобрине поезд раздавил 42-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 18:53 2018-08-13T18:53:03+03:00

Погибшая не успела выбраться из-под вагонов состава, до того как поезд тронулся. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Несчастный случай произошел в минувшие выходные на железнодорожной станции «Кобрин», транслирует belta.by сообщение представителя УВД Брестского областного исполкома.

В субботу, 11 августа, днем 42-летняя местная жительница беспечно решила пролезть под вагонами стоящего пассажирского состава направлением «Лунинец – Брест». Однако жительница Кобрина не успела выбраться из-под состава на другую платформу до того, как поезд, следуя расписанию, тронулся. Вагоны, пришедшие в движение, сильно толкнули женщину и затем еще протащили несколько метров по железнодорожному полотну.

В аварии кобринчанка получила множество ранений и скончалась от полученных травм на месте. Известно, что погибшая трудилась на одном из предприятий райцентра, была начальником одного из цехов.

По факту гибели проводится проверка.