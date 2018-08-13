2018-08-13T19:37:07+03:00
Происшествия

Опубликовано видео серьезной аварии в Минске возле ЦУМа

В ДТП попали сразу три автомобиля
Надежда БУТОВИЧ
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В аварии пострадали четыре человека.В аварии пострадали четыре человека.Фото: Владимир КРИУЛИН
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Авария произошла в центре Минска днем 13 августа. На площади Якуба Коласа в непростое ДТП попали маршрутный микроавтобус и два легковых авто.

Маршрутка столкнулась с легковой «Тойотой Камри», а та уже после удара с бусом задела «Ниссан Икс Трейл». Всего в аварии пострадали четыре человека, троим понадобилась серьезная медпомощь, их госпитализировали в ближайшие медучреждения.

Чуть позже в интернете пользователь Stingoff опубликовал на своем ютуб-канале кадры с места происшествия. В коротком видео видно, как бус «уходит» с крайней левой полосы на встречку, пытается уйти от удара идущей в лоб легковушки, и получает удар по касательной. «Тойоту» разворачивает и она въезжает еще в «Ниссан».

На месте ДТП работают оперативники, обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, вчера, 12 августа, в аварию под Ивьем на автотрассе М6 так же попал маршрутный микроавтобус, несколько пассажиров пострадали очень серьезно.

ЦУМ Минск дтп 13.08.2018.

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