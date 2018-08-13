2018-08-13T20:09:40+03:00
Происшествия

В Минске в болоте Лошицкого парка застрял 30-летний минчанин

Пришлось вызывать МЧС
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина прошагал вглубь болота примерно на 70 метров. Фото носит иллюстративный характер: pixabay.com.Мужчина прошагал вглубь болота примерно на 70 метров. Фото носит иллюстративный характер: pixabay.com.
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В субботу, 11 августа, столичные спасатели выехали на не совсем обычный для мегаполиса вызов: в городской черте на окраине Лошицкого парка в болотной трясине увяз молодой мужчина, сообщают в МЧС.

30-летний минчанин позвонил на дежурный номер «101» с просьбой вытащить его из болотистой местности. Изучая из любопытства флору Лошицкого парка, мужчина, 1988 года рождения, едва не утоп. В трясине натуралист увяз обоими ногами по колено.

Для поиска мужчины подняли не только подразделения МЧС, которые искали его с помощью квадрокоптера, но и работников милиции, также к месту происшествия была вызвана бригада медиков.

Искали увязшего минчанина с помощью квадрокоптера. Фото: МЧС.

Искали увязшего минчанина с помощью квадрокоптера. Фото: МЧС.

В тот же день около 17.40 часов мужчину обнаружили. Он прошагал в глубь болота примерно на 70 метров от русла реки Свислочи. Его доставили на твердый грунт и оказали необходимую помощь.

Сообщается, что причиной ЧП стала личная неосторожность.

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