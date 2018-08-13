Курсы валют в Беларуси 13 августа: российский рубль все дешевеет, а доллар – дорожает
Спустя три недели «падения» белорусский рубль укрепил свои позиции в отечественной валютной корзине благодаря стабильному снижению курса российского рубля.
На прошлой неделе доллар увеличился в цене, а евро и российских рубль, наоборот, подешевели, сообщали в Белорусской валютно-фондовой бирже 10 августа.
И не совсем просто было спрогнозировать с какого «сюрприза» начнется новая финнеделя?
Из «стабильного»: на торгах 13 августа прибавили в весе «зеленые». Но кроме того, так и не удалось затормозить удешевление российскому рублю. А вот евро снова пошел «в гору».
Таким образом, по итогам торгов в понедельник на БФВБ доллар «подрос» на 0,015 рубля и завесил 2,0707; евро увеличился на 0,0016 и достиг 2,3554 белорусского рубля. А за сотню российских рублей теперь не дают более 3,0415 белорусских (падение на 0,0334 белорусского рубля).
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