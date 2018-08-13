2018-08-13T21:43:34+03:00
Происшествия

В Дрогичине ищут пенсионерку, которая ушла из дома в разной обуви

71-летняя женщина имеет проблемы с памятью
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за своей забывчивости женщина обула обувь из разных пар. Фото: pixabay.com.Из-за своей забывчивости женщина обула обувь из разных пар. Фото: pixabay.com.
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Пресс-служба УВД Брестского областного исполкома сообщает о розыске без вести пропавшей сельчанки – Марии Страпко, такая информация размещена на сайте ведомства.

Известно, что 71-летняя женщина ушла накануне из дома в деревне Дубровка Дрогинчинского района в неизвестном направлении. Пенсионерка могла потеряться в родной местности по причине мучивших ее проблем с памятью.

Мария Леонтьевна Страпко пропала без вести. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Мария Леонтьевна Страпко пропала без вести. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Кроме того, из-за своей забывчивости в день исчезновения старушка обула на ноги разную обувь: на одну ногу надела шлепок, на другую – босоножек. Одета была в белую кофточку и черную юбку, голову повязала простой косынкой. Мария Леонтьевна невысокого роста – 160 сантиметров, выглядит на свой возраст.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Марии Страпко, сообщите в милицию.

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