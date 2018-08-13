Подробности ДТП в Чернях: пьяный водитель, сбивший школьницу на обочине, гнал под 90 и отвлекся на пассажирку

СЕГОДНЯ 22:04 2018-08-13T22:04:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Брестчины завершил расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП в дерене Черни, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 10 июня около девяти вечера, нетрезвый лихач, сбил на сельской улице подростков, которые шли по обочине. На данном участке сельской улицы разрешено ехать не больше 40 километров в час, а водитель гнал все 87(!) километров. А в довершение к своему лихачеству, мужчина то и дело поглядывал на свою пассажирку, отвлекаясь от управления ТС.

Отведя взгляд от дороги в очередной раз и с силой надавливая на педаль, житель Брестчины выехал на встречку и вылетел на левую по ходу движения обочину, где сбил 16-летнего парня и 14-летнюю школьницу.

Девушке потребовалась госпитализация, а молодой человек серьезных травм не получил. Медэкспертиза выявила в крови горе-водителя 1,04 промилле.

Дело передано в суд, обвиняемый арестован.