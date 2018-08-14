2018-08-14T10:09:11+03:00
Общество

Минздрав создал специальную комиссию по факту смерти двухмесячного ребенка в Ганцевичах

Использование препаратов, которые ввели грудничку, временно приостановили
Полина СВЕТЛОВА
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Следователи разбираются в причинах смерти ребенка. Фото: из архиваСледователи разбираются в причинах смерти ребенка. Фото: из архива
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В комиссию вошли разные специалисты, которые будут выяснять, как и почему умер ребенок. Об этом belta.by сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, двухмесячный мальчик вдруг стал задыхаться после того, как ему ввели прививки. Это была плановая вакцинация. Спасти ребенка не удалось. Все медицинские документы и препараты изъяли для проверки.

- Использование иммунобиологических средств серии, которые были введены ребенку, временно приостановлено, - отметили в Минздраве. Точную причину гибели малыша установят после завершения работы этой комиссии.

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