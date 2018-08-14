В Пинске начинается суд по делу о разбойном нападении на предпринимателя

СЕГОДНЯ 10:16 2018-08-14T10:16:46+03:00

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В суде Пинского района и Пинска сегодня, 14 августа, начинается слушание дела о разбойном нападении на местного предпринимателя. Об этом корреспонденту belta.by сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых будет пять человек: трое россиян и двое белорусов. Двоих из них - россиянина и белоруса - обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса. Двое других мужчин обвиняются по трем статьям УК. Самый младший из обвиняемых, житель поселка Логишин, проходит по двум статьям УК за соучастие.

Напомним, в половине десятого вечера 4 января в дом местного бизнесмена ворвались четверо грабителей. Мужчины в масках, угрожая оружием, связали скотчем жену бизнесмена и его 11-летнюю дочь. А у хозяина потребовали 11,5 тысячи долларов. Он передал деньги, а потом нажал тревожную кнопку. Сотрудники милиции приехали через 4 минуты после вызова. Налетчики оказали сопротивление оперативникам, началась перестрелка. Двое нападавших получили ранения во время задержания, пострадал и сотрудник Департамента охраны.