2018-08-14T10:52:15+03:00
Общество

Квартиру от «Евроопт» разыграет генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко

Смотрите розыгрыш в прямом эфире в 18.20 на телеканале ОНТ, сайтах belta.by и evroopt.by
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Сегодня вторник, 14 августа, а значит - новый розыгрыш призов игры «Удача в придачу!». На кону - квартира в Минске, пять автомобилей и денежные призы. Главный приз 81-го тура разыграет генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко. Жилье расположено в престижном районе столицы, по адресу ул. Ильянская, 10. Квартира стоит больше 123 тыс. рублей, или свыше $60 тыс. в эквиваленте. Кстати, это уже 61-я квартира, которая достанется участникам игры "Удача в придачу!".

Также сегодня разыграют пять внедорожников "Ниссан Джук" - каждый стоит более 35 тыс. рублей.

Кроме того, сегодня найдут своих обладателей еще 100 денежных призов по 500 рублей и 20 000 подарочных сертификатов по 5 рублей.

Помогут определить победителей певица Елена Гришанова и популярный телеведущий, шоумен Евгений Булка.

Приезжайте в столичный ТРЦ «Е-Сити» на Денисовскую, 8 или смотрите розыгрыш в прямом эфире.

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры «Удача в придачу!» появится список всех зарегистрированных участников этого тура и их игровых кодов. А после эфира там же будет размещен список всех победителей 81-го тура!

Желаем удачи!

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