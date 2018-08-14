В Минске столкнулись автобус и легковушка: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-14T11:00:09+03:00

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Авария произошла сегодня, 14 августа около 7:40 утра, сообщили УГАИ ГУВД Мингорисполома в своем телеграм-канале. На перекрестке улиц Семашко-Железнодорожная столкнулись автобус МАЗ и автомобиль «Мицубиси».

Водитель «Мицубиси» ехал по улице Алибегова со стороны проспекта Газеты «Правда» в направлении улицы Семашко. Автобус 57-го маршрута двигался туда же по улице Железнодорожной со стороны проспекта Дзержинского. В результате ДТП пострадал 41-летний водитель «Мицубиси» и его пассажирка. Они получили черепно-мозговые и другие травмы. Пассажиры автобуса и водитель не пострадали.