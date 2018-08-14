СК об обрушении крыши катка в Гомеле: ее не чистили с 2011 года

СЕГОДНЯ 11:36 2018-08-14T11:52:31+03:00

С крыши обрушился снег, пять человек попали в больницу. Фото: МЧС РБ

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Гомельский городской отдел СК завершил проверку по факту обрушения крыши ледового катка, который находится на Речицком проспекте в Гомеле.

Напомним, 10 марта под тяжестью снега обвалилась брезентовая крыша катка. На людей, которые находились на катке, с кровли обрушился снег. Пять человек получили травмы, среди них и двое детей 7 и 11 лет.

Ледовый каток ввели в эксплуатацию в 2011 году, он находится в коммунальной собственности Гомельского центрального спортивного комплекса. Поставщиком тентовой конструкции была компания, зарегистрированная в Республике Словения.

- Установлено, что фактически с момента ввода катка в эксплуатацию очистка тента крыши не осуществлялась. Очистительное оборудование на объекте отсутствовало. В текущем году при сильных снегопадах рабочие убирали налипший по краям тента снег при помощи шестов, - рассказала Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области.

Городской отдел СК пришел к выводу, что в действиях должностных лиц нет состава преступления. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

УСК направил в облисполком информационное письмо о том, чтобы специалисты приняли меры, чтобы таких происшествий не было в будущем.