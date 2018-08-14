2018-08-14T15:09:02+03:00
Происшествия

Бывшего директора департамента Госстандарта приговорили к 13 годам колонии

Также осудили его жену и знакомого
Полина СВЕТЛОВА
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За взятки экс-директора приговорили к 13 годам колонииЗа взятки экс-директора приговорили к 13 годам колонииФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Экс-чиновник получал взятки от представителей организаций, а взамен выдавал разрешения на строительно-монтажные работы, принимал в эксплуатацию здания с нарушениями. Всего от коммерческих компаний он получил взятки в размере 35 тысяч долларов и 30 миллионов неденоминированных рублей.

Его знакомый организовывал встречи, убеждал представителей фирм, что нужно передать деньги, также он получал и передавал взятки, сообщили в Минском городском суде

Суд Фрунзенского района Минска приговорил экс-директора к 13 годам в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на 5 лет.

Его жену признали виновной в содействии совершению преступления. Ее приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. У нее тоже конфисковали имущество и лишили права занимать определенные должности.

Третьего обвиняемого признали виновным в содействии преступлению, в приготовлении к даче взятки повторно в крупном размере, в покушении на завладение имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

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