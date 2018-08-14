Кому досталась квартира в Минске?

СЕГОДНЯ 21:50 2018-08-14T21:50:23+03:00

Сегодня была разыграна 61-я квартира от "Евроопт"!

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Совсем недавно в столичном ТРЦ «Е-Сити» завершился 81-й розыгрыш игры «Удача в придачу!» от «Евроопт»! Главным победителем, обладателем новенькой квартиры в Минске стала Лина Рудая, бухгалтер из Минска. Совсем скоро победительница получит ключи от своего жилья, расположенного в престижном районе на улице Ильянская, 10.

Также сегодня были разыграны пять автомобилей «Ниссан Жук». Вот имена счастливчиков, которые стали хозяевами новых авто: Дарья Шеткина из Новополоцка, Виталий Колесников из Бобруйска, Иван Поддубецкий из Гомеля, Лариса Поплевкина из Гомеля, Наталья Гоич из Сморгони.

Кроме того, было разыграно еще более 20 тысяч денежных призов.

Поздравляем победителей! Может быть, в следующий раз повезет именно вам?