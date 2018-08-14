Лукашенко собирается менять правительство

СЕГОДНЯ 13:24 2018-08-14T14:02:36+03:00

Президент считает, что в правительстве к его поручениям относятся "пофигически". Фото: БелТА

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Президент потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства, пишет belta.by.

Александр Лукашенко считает, что единственная причина невыполнения его поручений заключается в «пофигическом отношении правительства к поручениям президента».

- Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно! - сказал президент на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района.

Назвал глава государства и конкретные фамилии. Так, он поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства.

- Он сидел, не мог отремонтировать крышу - выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается? Позняка (председателя Оршанского райисполкома) - отправить в отставку и найти ему другую работу, - потребовал Лукашенко.

- И не дай бог, здесь не будет сделано то, что вы наметили (вчера вы нам эту программу развернули), и то, что я вам поручил, - подчеркнул президент. - Как вариант, направьте Вовка (министр промышленности. - Ред.) сюда - будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал - пусть определяются. Не сделает - пойдет туда, куда я вчера сказал.

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