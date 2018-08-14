2018-08-14T14:19:31+03:00
Звезды

Лявон Вольский подарил картину католическому священнику

А витебский епископ сфотографировался со своим портретом
Павел МИЦКЕВИЧ
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Витебский епископ сфотографировался со своим портретом. Фото: facebook.com/surynovicВитебский епископ сфотографировался со своим портретом. Фото: facebook.com/surynovic
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Знаменитый белорусский рокер Лявон Вольский, как оказалось, не потерял свои способности к изобразительному искусству. Недавно во время художественного пленэра в Витебской области, организованного при католическом храме в Друе, музыкант подарил свою картину местному настоятелю, отцу Сергею Суриновичу.

На полотне размером 50 на 100 сантиметров изображена гора из камней. Картина так и называется - «Крушня» (груда). Она займет почетное место на выставке работ.

Лявон Вольский подарил картину католическому священнику. Фото: facebook.com/surynovic

Лявон Вольский подарил картину католическому священнику. Фото: facebook.com/surynovic

В пленэре приняли участие и другие известные художники, в том числе из-за границы. Необычный подарок получил и епископ Витебский Олег Буткевич - свой портрет. Католический иерарх сфотографировался с картиной возле алтаря. По фото видно, что епископ на портрете просто вылитый.

Картина с епископом - кисти Ольги Куваевой. Она написала портрет с благодарностью главе епархии за содействие и духовную поддержку людей творчества, за возможность диалога между искусством и Церковью.

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