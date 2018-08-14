Сослуживцы Коржича рассказывают, что в последние дни он был замкнут и находился в сильном стрессе

СЕГОДНЯ 14:56 2018-08-14T15:23:37+03:00

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Во вторник, 14 августа, в суде дают показания солдаты, которые служили вместе с Александром Коржичем, сообщает belta.by. Один из них, военнослужащий по имени Иван, рассказывает случай, когда во время просмотра телевизора в общей комнате Александр «вставился в стену» и «был на своей волне». А во время одной из бесед Коржич просто перестал что-то рассказывать и стал плакать. Он объяснил это тем, что просто забыл, о чем говорил. После этого Коржич замкнулся в себе еще больше.

Военнослужащие уже рассказывали на суде, что за Коржичем в медроте установили охрану. В палате, где лежал Александр, одна из кроватей предназначалась для него, а вторая - для солдата охраны.

По словам Ивана, в подвале медроты, где нашли Коржича, висящего в петле, находился инвентарь для уборки территории. Этим инвентарем пользовались во время работы выздоравливающие солдаты. Коржича к таким работам не привлекали. Поэтому Иван предположил, что Александр вряд ли знал, где находится этот подвал. Помещение обычно закрывали на ключ, но иногда военнослужащие не успевали закончить уборку до обеда - подвал на это время не закрывался.

Иван рассказал суду, что в последнее время Коржич находился в сильном стрессе.

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