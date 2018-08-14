В Минской области бывшая сотрудница отдела образования систематически избивала детей

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-14T16:11:21+03:00

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Женщину подозревают в истязании, возбуждено уголовное дело. Как рассказали в Следственном комитете, эта сотрудница отдела образования была родителем-воспитателем в доме-интернате семейного типа. По версии следствия, она несколько лет систематически избивала своих воспитанников. Об этом сообщила Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

По инициативе следствия 10 детей, которых признали потерпевшими, забрали из семьи. Им оказывают медико-социальную помощь. Расследование продолжается. Максимальное наказание, которое грозит женщине, - пять лет лишения свободы.