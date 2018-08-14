СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-14T17:32:42+03:00

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- Вы мне будете рассказывать о героизме! - обратился Александр Лукашенко 14 августа к членам правительства. - Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу: решить - и точка! Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть и он управляет страной, если уж на то пошло. А вы занялись саботажем. Мало того что, извините за нескромность, все на президенте здесь держится, на его авторитете. Вы начали подмачивать авторитет президента?

Напомним, 13 и 14 августа президент находится в Орше. Он посетил ряд предприятий, остался недоволен увиденным. И на совещании расскритиковал все правительство. По его словам, единственная причина невыполнения его поручений заключается в «пофигическом отношении правительства к поручениям президента» (читать далее).

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А министра промышленности Виталия Вовка пригрозил отправить работать на завод. Как прошла рабочая поездка президента 13 августа (Читать далее).