«Сломали нос и раздробили челюсть». В Барановичах парни избили в автобусе пенсионера
Молодые люди агрессивно отреагировали на то, что мужчина сделал им замечание
Хулиганам грозит до 6 лет лишения свободыФото: Павел МАРТИНЧИК
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Двое выпивших парней громко разговаривали и шумели в автобусе, пишет belta.by. 61-летний мужчина сделал им замечание, к нему присоединился 30-летний попутчик. Парни отреагировали агрессивно, завязалась драка. Пенсионеру сломали нос и раздробили челюсть. Водитель остановил автобус и заблокировал выход. На место прибыли сотрудники милиции и военнослужащие: они задержали хулиганов. Оказалось, что обоим - 19 лет, не работают, раньше были судимы.
Пострадавших доставили в больницу. Барановичский межрайонный отдел СК возбудил в отношении задержанных уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Возможное наказание - до шести лет лишения свободы.