2018-08-14T18:40:21+03:00
Происшествия

Еще один грудничок из Ганцевич в тяжелом состоянии после прививок

Уколы сделала детям одна и та же врач
Надежда БУТОВИЧ
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Плановые прививки двухмесячным детям обернулись трагедией. Фото:pixabay.com.Плановые прививки двухмесячным детям обернулись трагедией. Фото:pixabay.com.
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«Комсомолка» сообщала о трагедии в Ганцевичском районе, когда после двух плановых прививок, сделанных в сельском ФАПе, скончался двухмесячный мальчик. Известно также, что Минздрав создал специальную комиссию для расследования этого ЧП.

И вот портал 1reg.by сообщает еще об одном вопиющем случае: в тот же день, 13 августа, в этом же медучреждении две прививки вкололи двухмесячной девочке, а спустя несколько часов малышку увезли в реанимацию.

– Прививки сделали примерно в 11:30, укололи сразу два шприца: один с французской вакциной, второй – с корейской, от гепатита, столбняка, – рассказала журналистам мама 2-месячной Ульяны Виктория Сукач. – Спустя час поднялась температура – 37,2. Ребенок срыгнул всю еду, я обратилась в амбулаторию за бесплатным рецептом ребенку. Все это время дочка была у меня на руках, истерически плакала, задыхалась. Вызвали скорую, нас отвезли в Ганцевичи направил, а к 20.00 часам перевезли в реанимации в Барановичах.

Вакцинация данными медпрепаратами приостановлена.

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