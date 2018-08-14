2018-08-14T19:13:47+03:00
Происшествия

Второе ДТП у ЦУМа в Минске за два дня: снова пострадала маршрутка

Перекресток на площади Якуба Коласа впору считать несчастливым!
Надежда БУТОВИЧ
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В аварию попали не меньше пяти авто. Фото: Мария Волчек.В аварию попали не меньше пяти авто. Фото: Мария Волчек.
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Вчера мы сообщали о тройной аварии, которая произошла в Минске на площади Якуба Коласа. На дороге столкнулись маршрутный микроавтобус и два легковых авто. Даже по видео, которое очевидцы опубликовали в интернете трудно было угадать, по чьей вине случилось ДТП?

И вот едва стали стираться следы вчерашних шин, оставленных экстренным торможением, как очевидцы сообщили о еще одной аварии почти в том же месте. В ДТП в Минске во вторник, 14 августа, попали около пяти авто, в том числе, маршрутный микроавтобус «Дружная – Боровляны», который ехала в сторону Академии наук.

Пострадала также маршрутка из Боровлян. Фото: Мария Волчек.

Пострадала также маршрутка из Боровлян. Фото: Мария Волчек.

– Столкнулись несколько машин: кто-то пострадал больше, кто-то меньше. У маршрутного автобуса, например, под капотом огромная лужа вытекла. В зад серебристой «Мазды» въехали так, что багажник едва не оказался в салоне. Еще «в замес» точно попали «Фольксваген» и такси, – сообщили читатели «КП».

Из участников ДТП образовался затор на несколько полос. Подробности выясняются.

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