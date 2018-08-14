В «Борисов-Арене» азербайджанских футболистов фанаты встречали с национальными флагами

СЕГОДНЯ 19:40 2018-08-14T19:40:55+03:00

Сегодня состоится игра «БАТЭ» – «Карабах» за выход в раунд плей-офф

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Во вторник, 14 августа, на стадионе «Борисов-Арены» состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Борисовчане на своем стадионе принимают азербайджанский ФК из города Агдам, сообщает пресс-служба БАТЭ. В эту решающую игру фанаты «Карабаха» решили тепло поддержать своих игроков и встречали прибывающих на стадион футболистов с национальными флагами, чем вызвали особое одобрение.

Игра обещает быть непростой, но букмекеры ставят на БАТЭ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Данная игра волнительна прежде всего тем, что сильнейшая дружина станет ближе к заветной групповой стадии турнира (От выхода в райнд плей-офф до групповой стадии – один шаг: – Ред.)

У борисовчан, которые, к слову, играют сегодня в желтой форме, преимущество – один мяч по итогам первого поединка, который состоялся 6 августа в Баку.

Тренеры обеих команд не стали делать прогнозов и уверили, что матч будет непростым.