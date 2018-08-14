2018-08-14T19:40:55+03:00
Спорт

В «Борисов-Арене» азербайджанских футболистов фанаты встречали с национальными флагами

Сегодня состоится игра «БАТЭ» – «Карабах» за выход в раунд плей-офф
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Фанаты «Карабаха» развернули флаг Азербайджана.Фанаты «Карабаха» развернули флаг Азербайджана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 августа, на стадионе «Борисов-Арены» состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Борисовчане на своем стадионе принимают азербайджанский ФК из города Агдам, сообщает пресс-служба БАТЭ. В эту решающую игру фанаты «Карабаха» решили тепло поддержать своих игроков и встречали прибывающих на стадион футболистов с национальными флагами, чем вызвали особое одобрение.

Игра обещает быть непростой, но букмекеры ставят на БАТЭ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игра обещает быть непростой, но букмекеры ставят на БАТЭ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Данная игра волнительна прежде всего тем, что сильнейшая дружина станет ближе к заветной групповой стадии турнира (От выхода в райнд плей-офф до групповой стадии – один шаг: – Ред.)

У борисовчан, которые, к слову, играют сегодня в желтой форме, преимущество – один мяч по итогам первого поединка, который состоялся 6 августа в Баку.

Тренеры обеих команд не стали делать прогнозов и уверили, что матч будет непростым.

Еще больше материалов по теме: «БАТЭ: футбольный клуб»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
БАТЭ прошел «Карабах» и продолжает борьбу за Лигу чемпионов
В Витебске ИП-мебельщик брал предоплату и скрывался от заказчиков
Кому досталась квартира в Минске?
Евросоюз даст €1 миллион на ремонт двух таможенных пунктов пропуска в Беларуси
Шесть кило серебряных украшений спрятали под потолком контрабандисты в поезде «Санкт-Петербург – Киев»
Минздрав: мамы сами выберут тех, кто будет посещать их в роддоме
Второе ДТП у ЦУМа в Минске за два дня: снова пострадала маршрутка
Еще один грудничок из Ганцевич в тяжелом состоянии после прививок
«Сломали нос и раздробили челюсть». В Барановичах парни избили в автобусе пенсионера
«Все на президенте здесь держится, на его авторитете. Вы начали подмачивать авторитет президента?»
В Минской области бывшая сотрудница отдела образования систематически избивала детей
Сослуживцы Коржича рассказывают, что в последние дни он был замкнут и находился в сильном стрессе
Лявон Вольский подарил картину католическому священнику
Лукашенко собирается менять правительство
Бывшего директора департамента Госстандарта приговорили к 13 годам колонии
СК об обрушении крыши катка в Гомеле: ее не чистили с 2011 года
В Минске столкнулись автобус и легковушка: пострадали два человека
Квартиру от «Евроопт» разыграет генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко
В Пинске начинается суд по делу о разбойном нападении на предпринимателя
Минздрав создал специальную комиссию по факту смерти двухмесячного ребенка в Ганцевичах
Подробности ДТП в Чернях: пьяный водитель, сбивший школьницу на обочине, гнал под 90 и отвлекся на пассажирку
В Дрогичине ищут пенсионерку, которая ушла из дома в разной обуви
В Березовке 18-летний мотоциклист-бесправник врезался в авто на обочине и погиб
Курсы валют в Беларуси 13 августа: российский рубль все дешевеет, а доллар - дорожает
В Минске в болоте Лошицкого парка застрял 30-летний минчанин
Опубликовано видео серьезной аварии в Минске возле ЦУМа
В Кобрине поезд раздавил 42-летнюю женщину
В Ганцевичах после введения прививок скончался 2-месячный малыш